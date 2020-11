La Juve dovrà fare a meno per 20 giorni di Aaron Ramsey. Chi giocherà al suo posto con la Lazio? Ballottaggio aperto tra McKennie e Kulusevski secondo Sky Sport, secondo il quale l'ex Schalke è in vantaggio sullo svedese. McKennie è stato già provato in quel ruolo ed è piaciuto molto a Pirlo, che se dovesse schierare l'americano dal primo minuto potrebbe comunque inserire Kulusevski nel corso della ripresa. Dejan ha già dimostrato che sa colpire anche entrando dalla panchina, proprio come ha fatto contro il Verona.