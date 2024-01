Dopo Gatti, anche Weston fuori con il Sassuolo. Il centrocampista della Juventus,, ha ricevuto un'ammonizione nella recente partita contro la Salernitana, un fatto che avrà un impatto significativo sulle prossime sfide del club. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che McKennie era già in diffida, e la cartellina gialla incassata lo costringerà a saltare l'imminente partita di Serie A. La prossima sfida della Juventus è in programma per il 16 gennaio contro il Sassuolo presso l'Allianz Stadium.La mancanza di McKennie rappresenterà una perdita importante per la squadra di Massimiliano Allegri, poiché il centrocampista statunitense si è dimostrato un elemento chiave con le sue prestazioni,