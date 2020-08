Weston McKennie non si è ancora allenato con la Juventus, ma è già protagonista di un breve video in cui indossa la maglia bianconera. Ma non solo, anche la nuova arancio-nera. Oggi la Juve ha pubblicato sui social un breve video in cui, sulle note della famosa canzone American Boy (quale miglior scelta musicale, per il primo statunitense della storia juventina) il centrocampista si mostra alla telecamera con entrambe le maglie, accennando anche qualche passo di danza. McKennie si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo di mister Andrea Pirlo.