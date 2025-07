McKennie ambasciatore della cultura Usa: 'Ho fatto conoscere il nostro cibo'

Durante il Mondiale per Club, che vede in questi giorni laa Miami, Westonha colto l’occasione per mostrare ai suoi compagni di squadra la cultura e le tradizioni americane. Il centrocampista statunitense, protagonista con la Juventus , ha raccontato ai microfoni nella zona mista dell’Hard Rock Stadium la sua gioia nel poter condividere le sue radici con i bianconeri.“È bello avere qui la squadra per vedere il mio Paese, da dove vengo. È stato incredibile finora”, ha dichiarato McKennie, come riportato da Marca. "Penso che ovviamente i nostri paesaggi e le nostre città sembrino un po' diversi ai loro occhi. Abbiamo grattacieli e cose del genere. Credo che anche la mentalità aperta delle persone negli Stati Uniti sia diversa".

McKennie guida la squadra tra fast food e sapori americani

Unione di squadra e identità: la forza della Juve

Oltre al campo, McKennie ha organizzato piccoli momenti di svago, facendo assaggiare ai compagni la cucina tipica americana. “Durante i giorni di riposo ho fatto provare un po’ di cibo locale: Chick-fil-A, Popeyes… cose così”, ha raccontato divertito.Una delle scoperte più apprezzate? La salsa ranch, che ha conquistato immediatamente alcuni giocatori:“Uno dei miei compagni l’ha assaggiata per la prima volta e l’ha adorata. È stato un bel momento per me”, ha aggiunto il centrocampista.In attesa della sfida contro il Real Madrid, McKennie continua a dimostrarsi un leader dentro e fuori dal campo, contribuendo alla coesione del gruppo. La Juventus si gode così non solo un giocatore fondamentale per Tudor, ma anche un ambasciatore della cultura americana, capace di unire la squadra attraverso esperienze autentiche.