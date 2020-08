Come riporta Sky Sport, per Weston McKennie è previsto l'obbligo di riscatto al 60% delle presenze, più vari bonus - circa 7 milioni - legati ai risultati. Non solo diritto di riscatto, dunque, per la Juve. Tutto dipenderà dalle prestazioni del giocatore. Il giocatore già nella giornata di domani potrebbe essere in Italia, quindi a Torino: visite mediche e firme in giornata per McKennie, che diventerà - salvo sorprese - il primo giocatore nato e cresciuto negli Usa a vestire il bianconero.