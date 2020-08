Wenston McKennie oggi ha sostenuto le visite mediche con la Juventus al J Medical, ponendo definitivamente le basi per il suo approdo in bianconero. Non si è ancora allenato (si aspetta peraltro la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale) ma ha già avuto modo di incontrare il suo nuovo allenatore Andrea Pirlo e incrociare nel centro medico della Continassa alcuni futuri compagni, giunti lì per delle visite di routine: Buffon, Cuadrado, Douglas Costa, Pinsoglio, Rabiot e Bernardeschi. McKennie, 22 anni oggi, ha pure fatto foto e autografi con alcuni tifosi.