Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha commentato la notizia dell'ufficialità del riscatto di McKennie: la Juve ha messo a segno un colpo voluto proprio dai bianconeri. "Colpo ufficiale? Non mi ha sorpreso, l'abbiamo scelto noi per le sue caratteristiche - le sue parole -. Lo abbiamo seguito e sapevamo che avesse queste giocate. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato. E' un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato al top ha sbagliato tutto, non è giusto per il suo cammino".