"Weston McKennie ha firmato per la Juventus solo ad agosto. Ma già tutto italiano!". Così Goal e altre testate internazionali come Fox hanno ripreso e commentato il gesto di Weston McKennie, durante la gara tra USA e Panama. Il centrocampista della Juventus ha mosso la mano su e giù dopo un fallo fischiatogli contro dall'arbitro, come a dire: "Ma cosa fai". E usando un'espressione labiale che pare piuttosto italiana. Ciò che ha colpito maggiormente, comunque, è stata la gestualità della mano, uno dei motivi per cui gli italiani vengono "scherniti" nel mondo.



E i tifosi di tutto il mondo, in particolare d'America, sono impazziti per lui.