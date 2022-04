Ci avviciniamo sempre di più al Derby d'Italia numero 178 della Serie A, dove a darsi battaglia ci saranno le due eterne rivali, Juventus ed Inter. I bianconeri, dal canto loro vogliono fare l'impresa e scavalcare per la prima volta in questa stagione l'Inter di Simone Inzaghi che però, dovrà recuperare ancora una gara contro il Bologna.



SPERANZA MCKENNIE - Allegri invece, è ancora alle prese con i numerosi infortuni che hanno colpito Madama sin dall'inizio della stagione. In queste ore però sarebbero arrivate delle notizie più che positive dall'infermeria del J Medical e riguardano la condizione di salute di Weston Mckennie. Lo statunitense sembrava destinato a fare rientro direttamente nella prossima stagione ma le analisi cliniche di questi ultimi giorni avevano lasciato ben sperare tutti i tifosi juventini che, qualche istante fa hanno ricevuto 'la benedizione' anche dal diretto interessato. L'ex Shalke ha infatti parlato ai microfoni di CBS Sport, dove ha acceso le speranze di tutto il mondo Juve: 'L'ipotesi migliore per me in questo momento sarebbe tornare in campo entro la fine di aprile'.