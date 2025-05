McKennie a DAZN prima di Lazio-Juventus: 'Papa americano? Ho scritto questo nella chat di squadra...'

AFP or Licensors

Lazio-Juventus, le parole di McKennie

Westonha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal centrocampista statunitense ha spiegato l'importanza della partita e anche come i bianconeri dovranno provare a vincere."Bisogna stare insieme come una squadra, l'importante è prendere tre punti qua, ma poi ci sono altre due partite, adesso concentrati su questa poi vediamo"."Penso sia importante per una squadra giocare in più modi, uomo contro uomo, ogni tanto devi vincere la partita con certi ingredienti, non puoi vincere la partita senza vincere duelli. "

"Si certo, Papa americano, adesso l'America è in tutta il mondo, l'ho scritto nella chat di squadra, adesso la prima lingua in Italia è l'inglese perché c'è il Papa americano".