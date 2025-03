AFP via Getty Images

McKennie a DAZN prima di Juventus-Genoa: 'Tudor sa tutto di questo club, ha portato tanta energia'

Redazione BN

30 minuti fa



Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Genoa. Di seguito ecco le parole del centrocampista texano che scenderà in campo con una maglia da titolare e agirà sul versante di sinistra.



LA PARTITA - "Sarà una partita difficile al 100%. C'è tanta energia vogliamo solo vincere questa partita. Le ultime due partite non sono state da Juventus. Oggi contano solo i tre punti".



COSA HA PORTATO TUDOR - "Lui ha portato esperienza, lui sa bene come è la Juve, è stato qua tanti anni, con Pirlo allenatore e ha anche giocato con questa maglia. Sa tutto della Juve, ha portato energia siamo felici".