Weston McKennie, arrivato nell'estate 2020 alla Juventus dallo Schalke 04 per una cifra che complessivamente sfiorerà i 30 milioni di euro, oggi sul campo dello Spezia ha raggiunto un traguardo di presenze importante con la maglia della Juve: le 50 presenza complessive. In poco più di una stagione. Il centrocampista, primo americano nella storia del club bianconero, ha totalizzato finora(34 la scorsa stagione, 3 in questa),(7 nella scorsa più il Malmö),Con un bottino anche di: 5 nello scorso campionato e uno in Champions (al Camp Nou, come ben ricorderete).