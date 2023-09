Westonai canali ufficiali della Juventus ( QUI l'integrale) ha parlato delle 100 presenze con la. Le sue parole:"Non sapevo che sarebbe stata la centesima. Ne ho fatta di strada in questo club. Se tre anni fa mi avessero detto che avrei giocat cosi tante partite. Mi viene in mente la conversazione avuta con Pirlo. Mi ha detto che tutti possono riuscire a giocare un anno in un club come la Juve, ma riuscire a giocare più anni qui ci vuole lavoro, costanza, allenarsi duramente, lavorare su sé stessi. Le 100 presenze sono un club mportante. Quando sono arrivato nessuno pensava che avrei potuto fare un percorso cosi positivo e avere questo successo. Un traguardo importante per la mia carriera".