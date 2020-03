Il Coronavirus non ferma i sogni della Juventus, che per il dopo Ronaldo ha già messo nei radar bianconeri qualche nome da novanta da provare a portare in Italia. Tra loro, c'è anche Kilyan Mbappé, il campione classe '98 del Paris Saint Germain cresciuto con il poster di Cristiano Ronaldo in camera. L'attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma secondo la stampa francese potrebbe lasciare il Psg in estate in caso di vittoria della Champions League. Occhio, però, alla concorrenza del Real Madrid.