Mbappè torna contro la Juventus? Le ultime

AFP via Getty Images

Xabi Alonso non vede l’ora di riabbracciare Kylian Mbappé. L’attaccante francese, alle prese con una gastroenterite acuta, ha saltato anche la sfida contro il Salisburgo (3-0) e non ha ancora esordito nel Mondiale per Club. Ora l’obiettivo è chiaro: tornare in campo martedì alle 21 a Miami, per l’ottavo di finale contro la Juventus.“Abbiamo bisogno di Kylian, ovviamente”, ha dichiarato Alonso al termine del match contro gli austriaci. “Vogliamo che rientri il prima possibile, nella miglior condizione possibile. È uno dei migliori al mondo. Spero davvero che sia pronto. Non posso garantire che giocherà, ma siamo ottimisti”.

Il tecnico spagnolo, che finora ha guidato il Real con grande personalità, ha già studiato l’assetto per far convivere le sue stelle d’attacco. Vinicius Jr, protagonista contro il Salisburgo con un gol e un assist, avrà comunque spazio al fianco di Mbappé. “Vini può partire largo, Kylian più dentro… ma non è l’uno o l’altro”, ha spiegato Alonso. “È questione di intesa, di percezione. Hanno qualità individuali straordinarie, ma devono funzionare all’interno di un sistema collettivo”.