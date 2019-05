Il Paris Saint-Germain è una vera e propria polveriera. Il club francese, infatti, è alle prese con il malumore di Neymar e Kylian Mbappé. Non è da escludere un doppio addio già nel corso della sessione di mercato che sta per iniziare. Su entrambi i giocatori si staglia l’ombra del Real Madrid. I Blancos, infatti, vogliono piazzare due grandissimi colpi per ripartire in grande stile dopo la deludente stagione da poco conclusa. Si potrebbe delineare un duello con la Juventus per Mbappé: il francese è un profilo gradito sia per l’enorme talento di cui dispone sia per la giovane età.