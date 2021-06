Mbappé, alla BILD, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Ero un bambino che sognava molte cose. Soprattutto con una carriera come quella di Cristiano Ronaldo. Quando Ronaldo gioca, rende felici tutti quelli che lo vedono ed è stato così con me per 15 anni. Penso che tutti i tifosi di calcio amino Cristiano Ronaldo. Ero un ragazzo normale in quel senso. Sono già bravo come lui? No. Cristiano ha già fatto la storia. Ho solo cinque anni di carriera e non posso paragonarmi a lui. Per me è anche una questione di rispetto. Cristiano ha fatto così tanto per il calcio che non sarebbe un buon momento per fare paragoni. Ci sono pochi calciatori come lui. Ho imparato molto solo guardandolo giocare".