"Al PSG ho imparato tante cose, è un momento molto importante per me. Sono arrivato a un secondo punto di svolta della mia carriera, forse è tempo di avere più responsabilità, magari col PSG oppure altrove per un nuovo progetto". Chiaro e preciso Kylian Mbappé, come il finale delle sue parole: "Ho detto quello che dovevo dire. Quando sei in certe situazioni puoi mandare messaggi e io penso di aver mandato il mio. Se parlassi di più sarebbe troppo perché non è questo il messaggio che voglio mandare". Così ha parlato il fenomeno francese, così ha mandato un messaggio chiaro a tutti, spaventando e non poco il Paris Saint-Germain. Mbappé vuole vincere tutto, vuole essere protagonista, leader e nuovo volto del calcio mondiale, ma per farlo deve iniziare a prendersi tutto ciò che può nel panorama europeo.



CR7 - Miglior giovane e miglior giocatore della Ligue 1, infatti, è pronto per fare un altro step nella sua carriera: conquistare tutti, definitivamente. Al Psg o altrove poco cambia, con il fenomeno Cristiano Ronaldo come idolo e modello di sempre, con il Real Madrid come club tra i preferiti, proprio grazie a CR7. Ripercorrere i suoi passi, provando anche a batterlo.



AGNELLI - Ed è proprio svolazzando tra il legame tra i due e le parole di Agnelli che i tifosi juventini provano a sognare. "L'obiettivo - disse il presidente bianconero - ora è prendere un Cristiano Ronaldo giovane, nel pieno della sua maturità", questa frase riecheggia sempre nella mente di tutti, come un monito, una missione, un obiettivo. Uno di quelli che alla Juve piace anche raggiungere per continuare a superarsi, per stupire. Ad oggi, sembra quasi fantamercato, più per ragioni economiche che altro, ma la suggestione c'è e rimane... Da Agnelli a CR7 fino a Mbappè.