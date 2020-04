3









Tra i grandi nomi che il mercato ha accostato alla Juventus negli ultimi mesi c'è stato Kylian Mbappé, stella del Psg. Sogno o realtà? Secondo quanto riporta Calciomercato.com, non ci sono possibilità che il francese arrivi in Italia nella prossima sessione di mercato. Quindi, potrebbe restare un sogno valido per il futuro, ma sicuramente difficilissimo visti i costi elevati dell'operazione.