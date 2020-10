Kylian Mbappé scrive a Cristiano Ronaldo. Dopo l'incontro ravvicinato di questa sera, che ha fatto il giro del web tra sogni e speranze ( QUI ), il talento francese ha pubblicato sui propri profili social alcuni scatti in compagnia di CR7. "Idolo", ha scritto, ricordando il grande affetto che lo lega al portoghese modello di sempre e appunto idolo. Voleva raggiungerlo, ora ci gioca contro e il bambino che c'è in lui non può che sorridere.