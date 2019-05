Il futuro di Kylian Mbappé non sembra più saldamente al Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha criticato apertamente il tecnico Thomas Tuchel per la sua gestione nel corso della stagione. Un modo di impiegare le risorse che, a posteriori, ha danneggiato la rincorsa alla Scarpa d’Oro dello stesso Mbappé. E allora il sodalizio con i parigini rischia di interrompersi dopo due stagioni. Su Kylian c’è il Real Madrid, pronto ad allestire un super attacco con Hazard. Ma anche la Juventus si mantiene in allerta, intenzionata a far approdare il campione del mondo a Torino per formare una super coppia con Cristiano Ronaldo.