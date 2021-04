1









Uno dei temi che diventeranno caldi, molto caldi da qui a poche settimane sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha espresso più volte, attraverso i propri vertici, la ferma volontà di voler puntare su di lui, che l’anno prossimo entrerà nell’ultimo anno di contratto. Dal canto suo, il portoghese ha vissuto una stagione deludente a livello di squadra, a fine anno deciderà il da farsi anche se, finora, non ha mostrato l’intenzione di lasciare Torino. Ovviamente, la premessa per una sua permanenza sarà la qualificazione alla prossima Champions League. Da quel punto in poi, spazio alle sue ambizioni e alle più ampie voci di mercato, come quelle circolate in Spagna e Francia che pongono Ronaldo al centro di un triangolo di mercato con Mbappé e Icardi. Adesso frutto di ipotesi, ma che potrebbe scaldarsi qualora si verificassero alcune condizioni. IL TRIANGOLO - La prima, come riporta Tuttosport, è legata al gioiello francese: Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, spera nel rinnovo (scadenza nel 2022), ma se Mbappé dovesse accettare la corte di Florentino Perez e del Real Madrid, allora apriti o cielo. Anzi, apriti dossier-Ronaldo. Tra le opzioni parigine per sostituire la stella campione del Mondo c’è quella che conduce alla star portoghese, che garantirebbe un impatto fortissimo dal punto di vista dell’immagine, in più il Psg crede nella sua integrità fisica. A decidere, come detto, sarà solo ed esclusivamente Ronaldo, ma se il domino del mercato lo portasse a cedere alle avance francesi allora si innescherebbe l’ultimo tratto del triangolo, lo scambio con Icardi. Il livello dei due non è paragonabile, ma Icardi è da sempre un pallino di Paratici e della Juve, potrebbe essere la pedina giusta per rinforzare l’attacco e in un colpo solo darebbe respiro ai conti (i due, a bilancio, hanno pesi profondamente diversi). La Juve cercherà di trattenere Ronaldo, ma davanti alla sua volontà cercherà di trarre il massimo profitto da questo triangolo, il cui destino dipende esclusivamente dalle lune di CR7 e Mbappé.