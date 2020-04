Intervistato da BeInSports, Kylian Mbappé ha parlato dei suoi idoli: "Mi è sempre piaciuto molto Ronaldo e mi è piaciuto molto il tempo in cui ha giocato contro il Messi. Anche Neymar era un idolo quando ero più giovane. Ci sono anche molti altri giocatori che ammiro", le sue parole.



GOL PIU' BELLO - E sul gol più bello che ha in mente, Mbappé dice: "Credo quello di Ronaldo a Buffon (la rovesciata ndr). Ho avuto l'opportunità di giocare con Gigi e abbiamo parlato di quel gol e di come si sentiva. Devo scegliere quello".