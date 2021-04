È la vigilia di Juventus-Genoa, sfida cruciale per le sorti del piazzamento in Champions League, come lo saranno tutte le restanti partite di campionato. Nel frattempo tiene sempre banco il mercato e Tuttosport dedica ampio spazio in prima pagina al futuro di Cristiano Ronaldo, accostato questa volta al Paris Saint-Germain: “Juve, che triangolo! – Real Madrid in pressing su Mbappé. Se l’assalto va a segno, il Psg ci proverà per Ronaldo: sul piatto c’è Icardi. L’ultima parola sarà di CR7, che non desidera lasciare Torino”.