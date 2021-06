Ronaldo contro Mbappé, Mbappé contro Ronaldo. In Portogallo-Francia stasera si sfidano due generazioni a confronto. Generazioni di fenomeni, chiaro. Il primo ha segnato un'epoca, il secondo ha appena iniziato a farlo. Quasi un passaggio di consegne, con Juventus, Psg e Real Madrid dirette interessate. Perché dietro alla partita dell'Europeo c'è molto altro: uno scenario clamoroso che potrebbe spostare due dei giocatori più forti al mondo.



L'INCASTRO - Il ragionamento non è così complesso: se il Real Madrid dovesse prendere Mbappé - contratto in scadenza nel 2022 - dal Psg, i francesi andrebbero all'assalto di Ronaldo, anche lui in scadenza il prossimo anno. Facile a dirsi, più complicato mettere in piedi due operazioni monstre. Per ora però sono tutti con la testa all'Europeo. CR7 ha fatto sapere che prima di pensare al suo futuro vuole concentrarsi sulla nazionale, più avanti andrà il Portogallo e più tardi l'attaccante scioglierà il nodo. La Juve è lì che aspetta, tutto il mercato bianconero gira intorno a lui e neanche il blitz di Mendes a Milano ha cambiato nulla.



MBAPPE' - Il Real Madrid intanto strizza l'occhio a Mbappé, che ha raccontato più volte come giocare per me Merengues rappresenterebbero un sogno per lui: in questi giorni Benezema è in pressing stretto e non lo molla un attimo, i due parlano continuamente dell'aria che si respira a Madrid e il presidente Perez è pronto a fare di tutto per portare il francese in blanco.



POGBA - Sullo sfondo di Portogallo-Francia occhio anche a Paul Pogba: altro giocatore in scadenza nel 2022 e che la Juventus vorrebbe riportare a Torino. Al Manchester United non è mai riuscito a esprimersi al meglio, e a Torino tornerebbe di corsa soprattutto adesso che c'è anche Massimiliano Allegri. Il futuro del centrocampista si intreccia con quello di Ronaldo perché la Juve potrebbe pensare anche di mettere in piedi uno scambio tra i due. Ma questo è un altro discorso. Intrecci e incastri di mercato tra top player in bilico: Ronaldo-Mbappé, prima si pensa al campo.