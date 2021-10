In un'intervista concessa a RMC Sport,ha rivelato quanto successo quest'estate: "È vero, ho chiesto di andarmene, perché dal momento in cui non ho voluto prolungare il mio contratto con il Paris Saint Germain, volevo che il club almeno riuscisse a ricavare qualcosa dalla mia cessione per prendere un sostituto all’altezza. Ripeto, la mia posizione è chiara. Ho detto che volevo andarmene e l’ho detto nei tempi giusti, vale a dire a fine luglio. Non è vero che ho aspettato l’ultima settimana di agosto per riferire la mia decisione al club. Questa cosa non l’ho apprezzata molto, perché sembra che io abbia messo in difficoltà il club, non è vero. Loro sapevano tutto da tempo"