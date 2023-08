Secondo i media francesi, Mbappé avrebbe preso la decisione di rimanere al Psg per la prossima stagione, liberandosi poi a zero l'estate prossima. Il Real Madrid però è sempre alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Benzema. Secondo Sport1, i Blancos sarebbero entrati in contatto con l'entourage di Kolo Muani. Al momento quindi non risulta un nuovo tentativo per Dusan Vlahovic.