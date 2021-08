Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ilnelle ultimissime ore di mercato. Il Paris Saint Germain ha però rifiutato gli oltre 200 milioni di euro offerti dai blancos, che torneranno con ogni probabilità alla carica nella prossima sessione di mercato per accordarsi con l'attaccante francese e metterlo sotto contratto a parametro zero per l'estate 2022. Il Real si può comunque consolare con l'acquisto del giovane centrocampista Camavinga, un talento che Carlo Ancelotti ha voluto fortemente.