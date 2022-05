Dopo più di mezza stagione passata a sognatre la Camiseta Blanca, la stella francese Kylian Mbappè è ormai ad un passo dal rinnovare il suo rapporto con il Psg. La notizia aveva iniziato a prendere vita nelle ultime ore della giornata di ieri ed è stata rafforzata in questi minuti. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, l'Enfant Prodige avrebbe deciso di rimanere in Francia, facendo saltare quella che sembrava una trattativa conclusa ormai da tempo e sul quale non vi era più alcun dubbio sul quale fosse stato l'esito.