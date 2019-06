Kylian Mbappé è sempre più in aperta rottura con il Paris Saint-Germain. L’attaccante francese non ha apprezzato la gestione degli uomini attuata da Thomas Tuchel nelle ultime partite. Una rotazione che, a suo dire, gli è costata anche la vittoria della Scarpa d’oro. Per questo motivo, il mattatore di Russia 2018 sembra intenzionato a lasciare il club vincitore dell’ultima Ligue 1 per trasferirsi altrove. Lo riporta il Mundo Deportivo. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, la società più vicina a lui è il Real Madrid. La Juventus segue con interesse gli sviluppi di questa trattativa. In parte, i bianconeri sperano nella rottura tra Mbappé ed il PSG per approfittarne; dall’altra parte, però, si potrebbero creare le condizioni giuste per affondare il colpo Pogba con i Blancos impegnati su un altro fronte. O ancora si potrebbe bussare alla porta delle Merengues per avere uno tra Isco e James Rodriguez, le vittime sacrificali per monetizzare prima dell’assalto a Mbappé.