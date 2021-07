Dalla pista dei convocati del Psg per la Supercoppa di Francia di domani può spuntare un indizio di mercato che riguarderebbe anche la Juve: nell'elenco di Mauricio Pochettino infatti non c'è il nome di, ufficialmente perché "sta seguendo il suo programma personalizzato di preparazione fisica", ma il giocatore piace sempre al Real Madrid (che ha incassato 50 milioni dalla cessione di Varane e si è liberata dell'ingaggio di Sergio Ramos). E la Juve? Se dovesse andare in porto il trasferimento di Mbappé al Real, il Psg partirebbe all'asalto di Cristiano Ronaldo.