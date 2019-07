in questa torrida estate di mercato. Le voci lo vogliono lontano dalla Francia e diretto al, ma il gioiello classe '97 è stato scelto come unico protagonista per il primo spot di presentazione per la maglia del PSG verso la prossima stagione. Che si tratti di un indizio, tra social e mercato, per la sua permanenza nella capitale francese? La, intanto, sogna il colpaccio per il futuro e attende novità nelle prossime settimane.