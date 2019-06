Il grande sogno di questa sessione di mercato si chiama Kylian Mbappé: l’attaccante francese ha concluso la stagione con un certo nervosismo e la forte tentazione di lasciare il Paris Saint-Germain. Alla base del suo malcontento la gestione dei giocatori del tecnico Thomas Tuchel, giudicata errata e penalizzante da parte del campione del mondo. C’è chi spera nella fine del matrimonio. La Juventus si è fatta avanti, ma i bianconeri devono preoccuparsi dei piani del Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno deciso di rinunciare a Neymar pur di avere in squadra Mbappé. Lo riporta AS. Una brutta notizia per i sogni della Juve.