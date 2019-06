Il rapporto tra Kylian Mbappé ed il Paris Saint-Germain non sembra essersi sistemato dopo la rottura di un mese fa. L'attaccante francese non ha fatto mistero di non aver mai gradito la gestione degli uomini del tecnico Thomas Tuchel, arrivando anche a criticare apertamente il proprio allenatore. Ora, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il giocatore avrebbe deciso di prendere parte sia agli Europei che ai Giochi Olimpici nella prossima stagione. Un modo per fare un dispetto al PSG, che però potrebbe anche lasciare in estate. Lo aspetterebbe il Real Madrid. E per arrivare a Mbappé sarebbero necessari importanti sacrifici. Tra i partenti c'è anche Isco, valutato 80 milioni e nel mirino della Juventus. La Vecchia Signora fiuta il colpaccio e, al tempo stesso, potrebbe aiutare proprio i Blancos nel loro arrembaggio.