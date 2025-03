Mbappè parla di Rabiot: cosa ha detto

AFP via Getty Images

Kylianha preso posizione in difesa di Adrien, vittima di pesanti insulti da parte dei tifosi del PSG durante il match contro il Marsiglia. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Croazia e Francia, l'attaccante francese ha espresso la sua solidarietà nei confronti dell’ex bianconero, sottolineando quanto sia difficile affrontare certe situazioni. Il caso di Rabiot non è isolato, e Mbappè ha ricordato episodi simili accaduti anche ad altri giocatori, come Bradley Barcola a Lione. L’ex attaccante del PSG ha ribadito la necessità di porre un freno a queste dinamiche, affinché il calcio resti un ambiente rispettoso per tutti.

"Ho parlato con Adrien Rabiot e lui è molto turbato; è una situazione davvero difficile. Pochi capiscono cosa si prova, e non riguarda solo il PSG, perché è successo anche a Bradley Barcola a Lione. Non capisco perché si coinvolgano le famiglie, è un'abitudine sbagliata. Parlare della madre, del padre... se voi giornalisti scrivete un articolo negativo, io non parlo dei vostri figli, sarebbe assurdo. Capita sempre più spesso, spero che serva da lezione perché ne abbiamo abbastanza. Ci sono dei limiti da non superare."