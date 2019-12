Kylian Mbappé, gioiello del Paris Saint-Germain e obiettivo di mercato della Juventus, ha parlato sulle pagine di France Football: "La gente pensa che Kylian sia cambiato. Ma questo non è vero. Gioca per essere decisivo e importante per la sua squadra. A 17-18 anni, però, devi rispettare una certa forma di gerarchia e dare la palla al più forte. Ora, la palla mi viene data e ne approfitto di più perché l’ho dimostrato. Questo è tutto. Neymar? Quando sono arrivato a Parigi, non c’è stato alcun dibattito. Era lui la superstar, io l’aiutante. Si infortuna, manca la sua Coppa del Mondo e io la vinco. E lì cominciano a venire fuori storie sulla nostra presunta rivalità, sulla mia volontà di prendere il suo posto. Sono rimasto scioccato nel sentire tutto questo".