Uno dei grandi obiettivi della Juventus può prendere la strada di Madrid. Secondo As infatti Kylian Mbappé ha confermato la sua volontà di non rinnovare col Psg il contratto in scadenza nel 2022. I bianconeri hanno messo nel mirino l'attaccante classe '98 individuando in lui il sostituto di Cristiano Ronaldo per quando il portoghese lascerà la Juve. Come riporta il quotidiano spagnolo, però, Mbappé sta spingendo per trasferirsi al Real Madrid nel 2021. C'è ancora una volta il Real nel cammino di mercato della Juve, che con le Merengues si stanno contendendo anche Paul Pogba.