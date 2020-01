Dopo la vittoria per 6 a 1 in Coppa di Francia contro il Saint Etienne, Kylian Mbappe ha parlato anche di rinnovo con il Psg, dribblando l'argomento e rimandando al futuro. Ecco le sue parole in zona mista: "Non è il momento di parlare di rinnovo, penso solo a giocare e a concentrarmi sul percorso del Psg. Ora penso soltanto giocare a calcio, il club è in un momento di tranquillità, è stabile e non è questo il periodo per affrontare questi temi, ci sono altre date per farlo". Il francese resta uno dei sogni proibiti per il mercato della Juventus.