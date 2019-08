Kylian Mbappé, gioiello del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Neymar, che vorrebbe restasse a Parigi insieme a lui: "E' una situazione che tutti conoscono, si è allenato con qualità come sempre. Voglio che resti con noi, sa già cosa penso di questa vicenda. Gli ho parlato in una relazione basata su onestà e rispetto, lo ammiro". Il tecnico Thomas Tuchel a riguardo ha aggiunto: "L'ho visto al massimo livello, al livello di Neymar. Ottimo allenamento con la squadra, si è vista qualità come normale che sia. Ama il calcio e quando è in campo dà sempre il meglio. E' con noi e lo stiamo aspettando per la prima gara di Ligue 1".