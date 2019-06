In pochi avevano ancora dubbi sulla classe, la forza e la qualità di Kylian Mbappé. Fenomeno vero, nonostante la giovanissima età, che sta superando e battendo ogni record, anche quelli dei più grandi di sempre. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sì, perché grazie al suo gol con la Francia (al minuto 11 della gara contro Andorra) è arrivato a quota 100 gol in carriera nei professionisti, in 180 partite giocate. A 20 anni e 173 giorni è il più giovane a farlo, superando Messi (22 anni e 97 giorni) e CR7 (22 anni e 356 giorni).