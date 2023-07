Così come un'estate fa, al centro del mercato internazionale c'è il futuro dihe sembrava destinato a lasciare Parigi prima di rinnovare. Adesso ci risiamoin scadenza tra un anno, "costringendo" il Psg a cederlo in questa sessione di mercato.Una situazione che riguarda indirettamente tre club italiani, ovverosono in prima fila. Soprattutto quello di Dusan visto che De Laurentiis per il nigeriano chiede una cifra clamorosa. La Juve invece, come riferisce il Corriere dello Sport, si "accontenterebbe" di 70-80 milioni.E l'Inter? Anche iguardano cosa succede sul fronte Mbappé, consci del fatto che se si innescherà l'intreccio che portasse poi a Parigi Vlahovi, obiettivo numero uno dell'Inter. I Blues, scrive il quotidiano, sono fermi sulla loro valutazione di 45 milioni di euro e non avrebbero gradito le offerte al ribasso arrivate da Milano. Il giro è pronto a partire, ma dipenderà, prima di tutto, da Mbappé e dal Real Madrid.