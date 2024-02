Nella giornata di ieri è uscita la clamorosa notizia riguardo il futuro di Kylian Mbappé, che ha deciso di lasciare il Psg a fine stagione. Un addio che libera tantissime risorse nel club francese, che ovviamente, le reinvestirà sul mercato per sostituire Mbappé. E il Psg guarda in Serie A per rimpiazzarlo. In particolare, sono tre i grandi nomi sul tavolo per sostituire il fuoriclasse francese. Si tratta di Victor Osimhen del Napoli, Rafael Leao del Milan e Lautaro Martinez dell'Inter, come riferisce la Gazzetta dello Sport. La Juventus quindi non sarebbe "toccata" dall'addio di Mbappé; al momento, i parigini sembrano avere altri obiettivi.