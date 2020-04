Kyllian Mbappè, giocatore del Psg, ha parlato a BeIn Sports, rivelando quale sia stato il suo gol preferito nella storia del calcio. Il francese non ha dubbi, e celebra così Cristiano Ronaldo, con il gol in rovesciata alla Juventus in Champions League, quando vestiva ancora la maglia del Real: ""Credo quello di Ronaldo a Buffon (la rovesciata ndr). Ho avuto l'opportunità di giocare con Gigi e abbiamo parlato di quel gol e di come si sentiva. Devo scegliere quello".