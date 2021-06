Perez vuole Mbappé: ormai l'ha fatto capire in tutti i modi. E il PSG si oppone, dopo averlo strappato proprio ai madrileni per una cifra vicina ai 180 milioni di euro. Come finirà? Bella domanda. Che coinvolge anche la Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport.



LA SITUAZIONE - PSG e Real possono lavorare a uno scambio per Mbappé, e magari ragionare in ottica Cristiano Ronaldo. Una mano può arrivare dal 'peso' a bilancio di Icardi, preferito dei bianconeri: oggi Maurito pesa 40 milioni, mentre nei conti bianconeri l'ammortamento di Ronaldo vale 29 milioni. Le differenze sono minime e alla Continassa guardano la "soluzione con particolare attenzione", anche se non viene sottovalutata neanche la pista alternativa che può portare Cristiano allo United.