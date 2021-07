"Il mio grande sogno è quello di vincere lacon il PSG, sarebbe qualcosa di incredibile". Così ha parlato Kylian, che per la prima volta si è messo fuori dal mercato. L'attaccante francese è in scadenza di contratto e non ha accettato le ultime proposte del club parigino anche per valutare la possibilità di salutare il campionato francese e di accasarsi in Spagna, possibilmente alda sempre estimatore del suo talento. L'eventuale permanenza dial Psg porterebbe anchea decidere di rimanere alla, definitivamente. Salterebbe dunque l'effetto domino necessario per la partenza del portoghese.