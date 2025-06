Mbappé gioca contro la Juventus? Le ultime

Lasfiderà ilagli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il match si giocherà martedì 1 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami dove bianconeri e Blancos si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale del torneo iridato per club, giunto alla sua prima edizione.Il grande dubbio della sfida tra due delle squadre più blasonate d'Europa riguarda però la possibile presenza di Kylian Mbappè. Il fuoriclasse francese ha infatti saltato le prime tre partite del Mondiale a causa di una forte gastroenterite che l'ha addirittura costretto al ricovero ospedaliero e, di conseguenza, il suo stato di forma non può essere ottimale.

Mbappé gioca contro la Juventus?

Mbappé, ancora evidentemente debilitato dalla forte gastroenterite che l'ha colpito negli ultimi giorni, non giocherà titolare contro la Juventus. Il numero 9 dei Blancos, infatti, verrà convocato da Xabi Alonso ma con ogni probabilità partirà inizialmente dalla panchina, magari per trovare spazio a gara in corso. Al suo posto spazio al gioiello Gonzalo Garcia, già in goal contro Al-Hilal e Salisburgo.