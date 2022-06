Intervistato al Chiringuito, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato del clamoroso mancato arrivo di Mbappé: "È cambiato, questo Mbappé non era più quello che volevo portare a Madrid. Nessun giocatore viene prima della storia del Real Madrid, il calcio è un gioco collettivo. Se è questo, preferisco rimanga al Psg. Io volevo il giocatore che sognava di venire da noi, non questo. Impossibile che possa arrivare un giorno? In tre anni tante cose possono cambiare, non ho mai detto che è finita".