Kylian Mbappè ha parlato al Daily Mail, facendo sognare i tifosi bianconeri definendo i suoi idoli sportivi: "​Il primo modello è stato Zidane per tutto quello che ha fatto con la maglia della Francia, adesso è Cristiano Ronaldo. Ha vinto moltissimo e continua ancora a essere un vincente anche dopo così tanti successi. Entrambi hanno lasciato la loro firma in questo sport. E anche io voglio scrivere un mio capitolo nei libri di storia". Malgrado ciò, il prezzo di 150 milioni che ne fanno gli sceicchi del Psg è una cifra troppo alta anche per la Juventus, come riporta Calciomercato.com.