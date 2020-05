Kylian Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus con le sue dichiarazioni al Daily Mail: “Il primo è stato Zidane per tutto quello che ha fatto con la maglia della Francia, adesso è Cristiano Ronaldo. Ha vinto moltissimo e continua ancora a essere un vincente anche dopo così tanti successi. Entrambi hanno lasciato la loro firma in questo sport. E anche io voglio scrivere un mio capitolo nei libri di storia". Zidane, Ronaldo e… Mbappé: il filo che porta alla Juve c'è, ma bisognerà aspettare, nonostante la volontà di Andrea Agnelli sia sempre quella di acquistare un “Ronaldo di 25 anni”. Un sogno adesso difficilmente realizzabile, un po’ troppo grande. Anche per la Juve.