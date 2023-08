Mentre si rincorrono le voci di mercato su Dusan Vlahovic, il serbo, ha sfruttato i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri dopo la tournée per fare un giro a Porto Cervo, in Sardegna. Lì, riporta Tuttosport, in una delle discoteche ha incontrato Kylian Mbappé, anche lui con un futuro tutt'altro che sicuro. E pensare che la loro situazione nelle precedenti settimane sembrava intrecciata e collegata, con il Psg che in caso di addio del francese avrebbe potuto fiondarsi su Vlahovic.